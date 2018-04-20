السقوط يلعب في العاصمة والعميد للإقتراب من اللقب

تشهد العاصمة مساء اليوم، احتضان ثلاث مباريات مثيرة من الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، متعلقة بالسقوط والإقتراب من اللقب.

مولودية الجزائر تستضيف نصر حسين داي في داربي عاصمي مثير، بملعب 5 جويلية، حيث يكون رفقاء حشود أمام حتمية الفوز من أجل مواصلة المنافسة على اللقب.

كما سيولي “الشناوة” اهتماما كبيرا بالمباراة التي ستلعب في ملعب الشهيد حملاوي بين شباب قسنطينة وإتحاد العاصمة، حيث أن تعثر “السياسي” سيعزز من حظوظ العميد في الفوز باللقب.

أما المباراة الثانية في العاصمة، ستكون في ملعب أول نوفمبر بالحراش التي ستجمع إتحاد الحراش بدفاع تاجنات، حيث أنّ المتعثر سيرهن حظوظه في البقاء.

أما مباراة ملعب 20 أوت، ستجمع شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، إلا أنها أقل أهمية من المبارتين السابقتين، على اعتبار أن الفريقين يتوسطان الترتيب.