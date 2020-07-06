السكان يحتجون بسبب مذاق الماء الشروب في مدريسة بتيارت

تجمع صباح اليوم الإثنين عدد من سكان مدريسة أمام مقر الجزائرية للمياه احتجاجا على مذاق الماء الشروب الذي تزود به المؤسسة لهؤلاء.

و قال أحد المحتجين في إتصال مع “النهار اونلاين”، أن السكان كانوا يتزودون بشكل عادي من بئرين من إقليم البلدية بمياه وصفها بالجيدة و التي اعتاد عليها السكان منذ سنوات قبل أن يتم مؤخرا تحويل عدد كبير من سكان مدريسة للتزود من منبع تبداس الواقع في حدود ولاية سعيدة، إلا أن السكان تفاجأوا بملوحته و رأى هؤلاء أنه غير صالح للشرب مما جعلهم يطالبون الجزائرية للمياه بإعادة الشبكة إلى المنبع القديم وتساءل مصدرنا عن سبب تزويد بلديات مجاورة من مياه مدريسة العذب في حين يتم جلب مياه غير صالحة من مناطق أخرى لهم.

و قد حاولت “النهار اونلاين” الاتصال برئيس البلدية، إلا أنه تعذر علينا ذلك غير أن مصدر مقرب منه قال إنّ البلدية لا تتحمل المسؤولية والقضية تخص الجزائرية للمياه.