السكاي:”محرز من بين أفضل الصفقات في البريمرليغ هذا الموسم”

وضعت شبكة “سكاي سبورتس” النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز ضمن أبرز صفقات الميركاتو الصيفي الماضي في الفرق ال6 الكبار للبريمرليغ.

ونشرت الشبكة إستفتاءا للجماهير من أجل التصويت على اللاعب الذي منح الإضافة لفريقه بشكل لافت في الجولات ال12 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إستقدامه في الميركاتو الصيفي الماضي.

وضمت القائمة صفقة حارس ليفربول البرازيلي “أليسون بيكر” الذي إنضم من روما إضافة “شيردان شاكيري” الذي إلتحق أيضا بليفربول.

وجاء رياض محرز في المركز الخامس لحد الأن حيث صوت عليه حوالي 17 ألف شخص بينما إعتبر 9 ألاف أنه لم يُقدم الإضافة المرجوة منه.