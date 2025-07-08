السكة الحديدية تصل منجم غار جبيلات

أعلنت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، عن وضع آخر عريضة خرسانية في مسار السكة الحديدية. إيذانًا بانتهاء أشغال الربط في المقطع الرابط بين مدينة تندوف ومنجم غار جبيلات. على مسافة 135 كيلومترًا، ضمن المشروع الاستراتيجي للخط المنجمي الغربي بشار ـ تندوف ـ غار جبيلات، الذي يمتد على طول 950 كيلومترًا.

وأرفقت الوكالة إعلانها بفيديو يوثّق لحظة وضع آخر عريضة خرسانية، والتي لاقت استحسانا لدى متابعي الصفحة، والذين اعتبروا الإنجاز خطوة نوعية لتجسيد أحد أكبر المشاريع التنموية في المنطقة الغربية والجنوبية الغربية للبلاد. والذي تزامن مع الذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

ويعتبر خط بشار ـ تندوف ـ غار جبيلات من المشاريع الاستراتيجية. الرامية إلى مرافقة استغلال أحد أكبر مناجم الحديد في إفريقيا. وربطه بمسارات النقل نحو موانئ التصدير، بما يعزز مساهمة القطاع المنجمي في الاقتصاد الوطني. ويدعم جهود تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات.