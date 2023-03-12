السكر في المشروبات.. 9 أشهر أمام المنتجين للتقليل من النسبة

تسعى المؤسسات الجزائرية المتخصصة في صناعة المشروبات إلى التقليل من نسبة السكر في منتجاتها. حفاظا على الصحة العمومية وتطبيقا للتنظيم الجديد في هذا المجال، والذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا. مع تشديدها في الوقت نفسه على أهمية تحسيس المستهلك بجدوى هذا المسعى. وضمان الرقابة الصارمة للتأكد من احترام جميع المتعاملين للمعايير الجديدة في صناعة هذه المنتجات واسعة الاستهلاك.

وبأجنحة المعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة في طبعته الثانية، الذي اختتم، أمس السبت، بقصر المعارض الصنوبر البحري “الجزائر العاصمة”. بعد قرابة أسبوع من النشاط، أبدى عدد من العارضين لـ”و.أ.ج” استعدادهم لتطبيق القرارين الوزاريين المتعلقين بتحديد خصائص المشروبات وعصائر الخضر والفواكه. اللذين يدخلان حيز التنفيذ في جوان ونوفمبر القادمين على التوالي.

ويتعلق الأمر بالقرار الوزاري المشترك (صناعة-فلاحة-تجارة وصحة) المتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه. وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و/أو الخضار. المؤرخ في 21 مارس 2022, والقرار الوزاري المشترك (صناعة-فلاحة-تجارة-صحة و موارد مائية) المتضمن اللائحة الفنية. التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة, المؤرخ في 29 أوت 2022.

في حين، أعطى التنظيم للمتدخلين في هذا المجال مدة سنة، ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية، للامتثال لأحكامه، أي الى غاية 15 جوان القادم بالنسبة للقرار الأول و الى غاية 13 نوفمبر القادم بالنسبة للقرار الثاني.

كما ينص هذا الأخير على “ألا تتجاوز نسبة السكر الكلي 105 غرام فـي اللتر فـي المشروبات موضوع هذا القرار, باستثناء المشروبات السكرية”.

المنتجون يبدون استعدادهم لتقليل النسبة

وأكد منتجو المشروبات الذين التقتهم /وأج استعدادهم لتجسيد التنظيم الجديد، لكنهم ربطوا نجاح هذا الاجراء بإطلاق حملة توعوية واسعى لفائدة المستهلك ل”اقناعه” بمخاطر السكر على صحته و ضرورة التقليل منه تفاديا للأمراض، خاصة و أن المستهلك الجزائري اعتاد طويلا استهلاك منتجات بنسبة عالية من السكر المضاف، مما يجعل تغيير ثقافته الاستهلاكية ليست بالأمر الهين.

كما أكد هؤلاء المنتجون على ضرورة أن يتم تطبيق التنظيم الجديد من طرف جميع المتعاملين دون استثناء كي لا يتم العزوف عن المنتجات التي تقل فيها نسبة السكر بفعل احترام منتجيها للمعايير الجديدة، و توجه المستهلكين، بالمقابل، للبحث عن المنتجات التي تحافظ على “الحلاوة” التي تعودوا عليها، فيما طالب البعض ب”التدرج” في تقليل السكر حتى لا يلاحظ المستهلك الفرق بشكل مفاجيء.

ومن جهتها، أوضحت مسؤولة الجودة و تطوير المنتوج بمؤسسة “عين بوقلاز” (سارل سبيل)، المختصة في إنتاج المياه المعدنية بولاية الطارف، ليندة لكبير، ل /وأج، أن “المواطن الجزائري يستهلك مشروبات تحتوي على 12 و13 بالمائة من السكر, وهي نسبة جد مرتفعة تلحق الضرر بالصحة العمومية، وعليه فإنه من الضروري تقليلها لكن بصفة تدريجية بشكل يجعل المستهلك الجزائري لا يشعر بالفرق”.

و اشارت إلى “إمكانية خفض النسبة الى حدود 11 بالمائة في ظرف سنة واحدة”, داعية الى عقد حوار موسع يشرك جميع الفاعلين من أجل إيجاد الأرضية المواتية لتجسيد هذا التوجه على أرض الواقع.

ضرورة تشديد الرقابة لتفادي التجاوزات

ويرى المسؤول التجاري بمؤسسة “هروس”، المتخصصة في تحويل الخضر والفواكه و انتاج المشروبات والمصبرات، علاء الدين هروس, أن تطبيق قرار خفض نسبة السكر في المشروبات سيمكن المتعاملين في هذه الصناعة من الاعتماد أكثر على الفواكه و الخضر. من أجل الحفاظ على الذوق المعتاد لدى المستهلك. مما سيساعد الفلاحين على بيع منتوجاتهم و تفادي كسادها في حال وجود فائض.

وصرح المدير التجاري لملبنة “الصومام” بولاية بجاية, لعياش طالبي, بأن المحافظة على الصحة العمومية. في ظل الانتشار الكبير للعديد من الأمراض، خصوصا البدانة و داء السكري، تقتضي مثل هذه الاجراءات. مطالبا بـ”مرافقة المستهلك الجزائري من خلال عمليات التوعية حتى يتقبل تغير ذوق بعض المنتجات جراء تقليل نسبة السكر فيها”.

في حين، لاحظ مدير الحسابات الكبرى والعلاقات الخارجية بشركة “نقاوس” للمصبرات, إسماعيل بوكال, أن الشركة سبق وأن سوقت مشروبات طبيعية خالية من السكر المضاف. لكنها لم “تعرف اقبالا كبيرا كون المستهلك تعود على استهلاك منتجات عالية السكر”. مشيرا الى أهمية العمل على تغيير الثقافة الاستهلاكية بالجزائر.

كما دعا رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات, علي حماني, إلى عقد اجتماع تقني بين الوزارة الوصية. و المنتجين من أجل ايجاد الأرضية المواتية لتطبيق القرارين على أحسن شكل.