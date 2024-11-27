السكك الحديدية بالجزائر محور تباحث بين الجزائر ومصر 

استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، السفير المصري بالجزائر، مختار وريده.

وخلال اللقاء، أبدى السفير المصري رغبة شركات مصرية، وعلى رأسها “المقاولون العرب”، في المشاركة في برنامج الاستثمارات العمومية في مجال السكك الحديدية بالجزائر.

وحسب بيان الوزارة، استعرض رخروخ التجربة الجزائرية في مجال إنجاز البنى التحتية والمنشآت القاعدية، خاصة في السكك الحديدية.

من جانبه، أشاد السفير المصري، الذي كان مرفوقا بوفد من مسؤولي شركة “المقاولون العرب”، بالتجربة الجزائرية في تجسيد مشاريع هياكل قاعدية كبرى، لا سيما تطوير شبكة السكك الحديدية والنقل الموجّه،

وأضاف البيان أن السفير المصري أبدى رغبة الشركات المصرية بالمشاركة في الاستثمار في تلك المشاريع.

وأكد مختار وريده على أهمية تطوير هذه الشراكة من خلال إنشاء تجمع لشركات إنجاز جزائرية-مصرية، والظفر بصفقات ومشاريع مشتركة في مجال الهياكل القاعدية خارج البلدين.

واتفق الجانبان على “أهمية دفع آفاق التعاون خلال المرحلة القادمة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة،. وبناء الشراكات الاقتصادية الثنائية في القطاع، على ضوء ما يتمتع به البلدان من خبرات وقدرات مميزة”.

وتم الاتفاق أيضا على “تبادل الخبرات والتجارب، بالأخص في مجال إنجاز مشاريع السكك الحديدية والنقل الموجه مع العمل على تكوين المهندسين والإطارات في ذات المجالين من خلال تبادل الزيارات بين الأطراف المعنية”.