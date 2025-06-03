السكك الحديدية.. رحلتان إضافيتان على هذا الخط

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن برمجة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية رحلتين اضافيتين. على خط (الجزائر-وهران–الجزائر). وهذا ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وحسب منشور الشركة، فإن الرحلات الإضافية ستكون على النحو التالي الجزائر – وهران الانطلاق على الساعة 45: 09 .وهران – الجزائر الانطلاق على الساعة 00: 10.

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