السكك الحديدية..814 كم من الخطوط الجديدة وُضعت حيز الخدمة

تدعمت شبكة النقل بالسكك الحديدية، خلال السنوات الخميس الأخيرة، ب814 كم من الخطوط الجديدة التي وضعت حيز الخدمة،

وفي جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها عزوز ناصري,أوضح وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية رخروخ أنه تم تسجيل، في إطار تجسيد البرنامج الوطني لخطوط السكة الحديدية، إنجاز ووضع قيد الخدمة 814 كلم من الخطوط الجديدة، خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأضاف بأن تجسيد هذا البرنامج لا يزال متواصلا، حيث ينتظر تسليم عدة مقاطع على رواق الهضاب العليا، الرابط بين تبسة شرقا وولاية سيدي بلعباس غربا. ومن بينها مقطع فرندة-تيسمسيلت (73 كم). الذي سيدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية 2025، “ليصبح هذا الرواق مستغلا بكامله”.

وبخصوص الرواق المنجمي الغربي، الممتد من بشار إلى غارا جبيلات بتندوف على مسافة 950 كلم. ذكر الوزير باستلام مقطع بشار-عبادلة مؤخرا بطول 100 كلم. مؤكدا أنه من المرتقب أن يستلم خلال شهر جويلية المقبل مقطع إضافي بطول 135 كلم بين تندوف وغارا جبيلات. على أن تستكمل أشغال ما تبقى من المشروع نهاية السنة الجارية 2025.

في هذا الصدد لفت إلى وضع نمط جديد في الإنجاز. “سمح بتحقيق مردودية قياسية في وتيرة تجسيد المشاريع الجديدة”، مؤكدا أن القطاع عاكف على تطوير البنية التحتية لسكة الحديدية ضمن رؤية شاملة. ترمي إلى تحقيق تنمية متوازنة عبر ربوع البلاد.