 السكن الريفي.. بلاغ هام من صندوق “FNPOS”



أصدر الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “FNPOS” بيانا هاما طلبات الإستفادة من الاعانة المالية غير قابلة للإسترداد في إطار صيغة السكن الريفي.

وحسب بيان الصندوق عبر حسابه على الفيسبوك يعلن كافة المسجلين في المنصة الرقمية انه تم إضافة خاصية تصحيح المعلومات الى غاية نهاية فترة التسجيل المحددة بـ 31 جانفي 2024.

المعلومات الشخصية.

معلومات الزوج (ة).

معلومات استمارة الطلب.

يرجي إدخال وتأكيد معلومات صحيحة.

وأضاف البيان تنبيها في حال تدوين أي معلومات خاطئة أو مغلوطة وأي تصريح كاذب من طرف طالب الاعانة يعرض طلبه للرفض. وكذا للعقـوبات الواردة في المـادتين 222و 223من قانون العقوبـات.