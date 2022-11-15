عدل.. الشروع في توزيع 120 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني

من المقرر أن يتم الشروع في توزيع 120 ألف وحدة سكنية، اليوم الثلاثاء، في إطار برنامج “عدل”. كما أشار وزير السكن في تصريح سابق للصحافة، أن عملية توزيع السكنات تمس جميع الولايات.

وعن عدد السكنات التي تم توزيعها منذ بداية السنة، قال بلعريبي، إن “في الثلاثي الأول والثاني 70 ألف وحدة سكنية”. و”في 5 جويلية تم توزيع 160 ألف وحدة سكنية، وبتاريخ 20 أوت، وزّعت 30 ألف وحدة سكنية”.

وبالمقابل، أبرز وزير السكن جهود القطاع من أجل الوصول إلى توزيع 380 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة.

ووجه، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، تعليمات صارمة بخصوص سير أشغال انجاز السكنات. وهذا خلال زيارة تفقدية أداها إلى موقعي 1800 مسكن عدل السويدانية بالعاصمة، وموقع 1700+1800 بالمدينة الجديدة بوينان.

كما دعا زيتوني، إلى الحرص على جودة ونوعية انجاز سكنات “عدل”، ووضع مخطط عمل يضمن العمل بنظام التناوب 8×3. خاصة أشغال التهيئة الخارجية في التجزئات التي تأخر في الأشغال . مشددا على ضرورة دعم مختلف الورشات بالآلات واليد العاملة ومواد البناء .وكذا الشروع في تزفيت ووضع الإسفلت بالتجزئات المنتهية بها الأشغال . وتنظيف المدخل الرئيسي للموقعين .

في حين، أكد المدير العام لوكالة “عدل”، أن مؤسسة الانجاز المكلف بأشغال الداخلية ملزمة بالانتهاء منها في أقرب الآجال. والشروع في رفع الأتربة على مستوى الحي. مشيرا في تعليماته، إلى أنه سيقوم بزيارة للموقع في الأيام القادمة، للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات. مضيفا أن وكالة عدل أمام تحدي لتوزيع أكبر قدر ممكن من سكنات صيغية البيع بالإيجار خلال سنة 2022 .