السكن المسار المهني والتربصات.. ملفات هامة تجمع عمارنة مع أساتذة ولاية الجلفة

يجتمع غدا الأربعاء الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مسعود عمارنة مع أساتذة جامعة الجلفة لعقد الجمعية العامة ومناقشة العديد من القضايا على رأسها ملف السكن.

وسيُنظّم اللقاء الفرع النقابي للاتحادية بجامعة الجلفة على مستوى قاعة المحاضرات في مبنى العلوم الدقيقة، حيث سيتم مناقشة جملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية. محل اهتمام الأساتذة. وقضايا تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، السكن، المسار المهني، إضافة إلى التحويلات والتربصات.