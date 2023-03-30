السكن.. انطلاق أشغال 225 ألف وحدة قبل 30 أفريل

وضعت، وزارة السكن والعمران، خارطة الطريق للمشاريع التي تنطلق بعنوان قانون المالية 2023 والمتمثلة في 225.000 وحدة سكنية.

وتواصلت لليوم الثاني اللقاءات التقييمية التي يشرف عليها محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة. بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” بالبنك الوطني للإسكان.

كما حضر كل من مدراء السكن ، مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري، مدراء مديريات التعمير والهندسة المعمارية. للولايات: بجاية، قالمة، عنابة، معسكر، بسكرة. حيث تم تقديم عرض مفصل عن البرامج السكنية لكل ولاية على حدى. بما في ذلك البرامج التي في طور الإنجاز، البرامج المتوقفة، البرامج التي لم تنطلق بعد.

وكان اللقاء فرصة لإسداء تعليمات بضرورة الانطلاق في كل المشاريع التي لم تنطلق بعد. وبعث أشغال التهيئة الخارجية بالموازاة مع أشغال إنجاز البنايات.

كما أسدى وزير السكن محمد طارق بلعريبي، بالنسبة لهذه الولايات، تعليمات بإعادة بعث جميع البرامج المتوقفة. ومنح أوامر الخدمة بانطلاق الأشغال قبل 30 أفريل المقبل. وكذا تطهير قوائم المستفيدين من إعانات السكنات الريفية كأقصى حد 30 أفريل مقبل. وتذليل كل الإجراءات البيروقراطية التي من شأنها التعطيل في منح الإعانة المالية لطالبي السكن الريفي.

وفيما يخص صيغة السكن الترقوي المدعم، شدد على ضرورة الانطلاق في إنجاز المشاريع. التي تم بشأنها اختيار مقاولات الانجاز والمتابعة الدقيقة للبرامج المسطرة للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل.

أوامر بالانتهاء من البرامج التي فاقت 60 بالمائة وتوزيعها في 5 جويلية