السكن.. توزيع 90 ألف وحدة في الفاتح من نوفمبر

تعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة بمناسبة الذكرة الـ67 لإندلاع التورة التحريرية المجيدة يوزيع 90 ألف وحدة سكنية الأثنين المقبل. وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي أكد بلعريبي إن الفاتح من نوفمبر سيكون يوما لعملية توزيع أكبر عدد من السكنات.

كما أضاف وزير السكن أن تسارع الانجاز جاء بتعليمات من رئيس الجمهورية الذي حثّ على ضرورة الإسراع بالمشاريع. وبخصوص المشاريع طور الإنجار، قال بلعريبي أن قطاعه بصدد إنجاز 200 ألف وحدة سكنية بوتير يمكن القول عنها لا بأس بها.

وبالمقابل، أشار، طارق لعريبي ان السرعة في الإنجاز لا يمكن ان تكون على حساب الجودة.

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وأشرف امس السبت والي ولاية الجزائر يوسف شرفة، على تسليم حصة معتبرة للسكنات بمختلف الصيغ. كما جاءت 10329 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار موزعة بعدة مواقع بالجزائر العاصمة، ضمن العملية.

كما حضر حفل تسليم المفاتيح المدير العام للوكالة الوطنية “عدل”، وعدد من إطارات وممثلين عن القطاع. وفي المقابل ثمن المستفيدون من السكنات، مجهودات الوزير و إطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“.

وتندرج هذه العملية في إطار الإحتفال بالذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية، وتخليدا للشهداء الأبرار. ولا تزال عملية التسليم وجميع الصيغ، مستمرة بولايات أخرى خلال الأيام القادمة.

وصدر في الجريدة الرسمية رقم 73 قرار وزاري. تم من خلاله رسميا إعتماد الطرق الإلكترونية كوسيلة لمعالجة طلبات الإستفادة من سكن في إطار برامج البيع بالإيجار.

ويتعلق الأمر بالقرار المؤرخ في 30 أوت الماضي والذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 جويلية 2001. المحدد لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. كما تبلغ الوكالة المكتتبين، بالطرق الإلكترونية أو برسالة موصى عليها قرار القبول أو الرفض المعلن من قبل اللجنة. أو كل وثيقة أخرى معدة من طرف مصالحها.

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