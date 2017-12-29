السكوار ينفي إشاعات الفايسبوك..اليورو بـ 205 دج 

كشفت جولة خاطفة لسوق السكوار أن سعر اليورو لم يتغير ولا يزال متشبثا بمستوى 205 دج لليورو الواحد.

كما أكد بعض بائعي العملة أن للسكوار قواعده الخاصة وليس الفايسبوك من يتحكم في تحديد أسعار الصرف فيه.

عكس ما تم تداوله في اليومين الأخيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض المواقع الإخبارية.

حول تراجع سعر صرف اليورو أمام الدينار إلى 198 دج لليورو الواحد وربط ذلك بقائمة 1000 مادة الممنوعة من الإستيراد.

ويأتي كل هذا في وقت تستمر فيه الحكومة نفي إمكانية وضع مكاتب صرف رسمية.