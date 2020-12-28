السلالة الجديدة لكورونا تحط الرحال باليابان..و8 إصابات لحد الساعة

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، عن تسجيل 8 إصابات في البلاد بفيروس كورونا المتحوِّر.

وتم تشخيص الإصابة الأولى في العاصمة اليابانية طوكيو لدى يابانية خمسينية عادت من بريطانيا.

وذكرت الوزارة أن المرأة المصابة أُجريت لها اختبارات كورونا عند وصولها إلى مطار هانيدا يوم 13 ديسمبر، وكانت سلبية.

غير أن إصابتها بحمى خفيفة والتهاب في الحلق لاحقا اضطر المرأة إلى إجراء فحوص طبية إضافية.

وأكدت الوزارة أن هذه السيدة عزلت نفسها طوعيا بعد وصولها من المطار إلى بيتها، ولم تتصل بأحد.

وأعلنت اليابان أول الإصابات بالسلالة الجديدة لكورونا يوم الجمعة الماضي، بعدما ظهرت أعراضها على 5 أشخاص عائدين من بريطانيا.

وطمأنت وزارة الصحة المواطنين قائلة إنها لا تتوقع انتشار السلالة الجديدة بفضل التشخيص المبكر للإصابات وعزل أصحابها أنفسهم طوعيا.