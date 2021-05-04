السلالة الهندية.. تدابير وقائية مشددة بتيبازة وإخضاع 60 شخصاً للحجر

قامت مديرية الصحة في تيبازة، بإتخاذ تدابير وقائية “شديدة”، لمحاصرة انتشار السلالة الهندية “B.1.617”.

وحسب ما أوضحه مدير الصحة محمد بورحلة، لوكالة الأنباء، تم تجنيد فرق طبية للقيام بعملية تحقيقات وبائية واسعة بمحيط المصابين.

بالإضافة إلى إخضاع الأشخاص الذين كانوا في احتكاك مباشر مع تسجيل أول حالة إيجابية للسلالة الهندية للحجر الطبي الطوعي.

وشملت التحقيقات الوبائية والتحاليل الطبية 60 شخصا أجروا جميعهم التحاليل الطبية المخبرية مع إخضاعهم للحجر الصحي المنزلي.

فيما تم عزل الحالات المؤكدة وإخضاعها أيضا للمراقبة الطبية الدورية من قبل فريق طبي متخصص، يضيف ذات المتحدث.

وأعلن معهد باستور، أمس الإثنين، عن الكشف لأول مرة عن 6 حالات من السلالة الهندية “B.1.617” في ولاية تيبازة.