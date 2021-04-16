السلالة الهندية من فيروس كورونا تتفشى في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن رصد عشرات الإصابات في أراضيها بسلالة كورونا الهندية.

وأكدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا في بيان أصدرته، تسجيل 77 إصابة بالسلالة الهندية التي تحمل اسم VUI-21APR-01.

وأشارت إلى أنها المرة الأولى لاكتشاف السلالة الجديدة في المملكة المتحدة.

وصنفت السلطات الصحية البريطانية السلالة الجديدة بـ”السلالة قيد التحقيق” (VUI).

وتعهدت هيئة الصحة العامة باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من تفشي السلالة الجديدة ومتابعة الوضع عن كثب مع الشركاء الدوليين.

ويعتقد أن السلالة الجديدة التي تم اكتشافها في الهند، مارس الماضي، لعبت دورا في الزيادة الملموسة بوتيرة تفشي الوباء.

وسجلت في المملكة المتحدة إجمالا حتى الآن 56 سلالة من كورونا.