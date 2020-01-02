السلامي: “علينا الفوز على المولودية للذهاب بعيدا في البطولة العربية”

أبدى مدرب الرجاء البيضاوي المغربي، جمال السلامي، عزمه رفقة أشباله، على الذهاب بعيدا في منافسة البطولة العربية، من خلال الفوز أمام مولودية الجزائر.

وصرح جمال السلامي، لتنلفزيون “النهار”: “نطمح للذهاب بعيدا في منافسة البطولة العربية، لهذا يجب أن تكون نتيجة هذه المباراة لصالحنا”.

وأضاف: “ندرك أن مولودية الجزائر، فريق كبير، ويملك تشكيلة في المستوى، هذه المباراة لن تكون سهلة، خاصة وأنها ستجري على ملعب المنافس”.

وجاءت تصريحات جمال السلامي، عقب وصوله صبيحة اليوم الخميس، رفقة تشكيلته، إلى الجزائر، تحسبا لمواجهة العميد، السبت المقبل.