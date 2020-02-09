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السلامي: “مواجهة المولودية منعرج مهم في مشوارنا”

الرياضة
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السلامي: “مواجهة المولودية منعرج مهم في مشوارنا”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر مدرب الرجاء المغربي، جمال السلامي، أن المواجهة التي ستجمعهم اليوم الأحد، بمولودية الجزائر، لحساب البطولة العربية، تعتبر منعرجا مهما بالنسبة لفريقه.

وصرح السلامي، خلال ندوته الصحفية: “تركيزنا كبير على المباراة التي تنتظرنا أمام مولودية الجزائر، الذي لايملك ما يخسره في هذه المواجهة”.

وأضاف: “مباراة الذهاب في البليدة، لم تكن سهلة رغم النقض العددي في صفوف المولودية، ما يدل على أن مباراتنا المقبلة ستكون قوية”.

وتابع جمال السلامي: “علينا التعامل مع هذه المباراة بكل جدية، حيث تعتبر منعرج مهم بالنسبة لنا في مشوارنا لهذا الموسم”.


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