السلامي: “نطمح لكتابة تاريخ جديد للأردن أمام الجزائر”

أكد مدرب المنتخب الأردني، جمال السلامي، أن مواجهة منتخب بلاده أمام الجزائر ستكون حاسمة ومفصلية في سباق التأهل، مشدداً على أن “النشامى” سيدخلون اللقاء بطموح كبير من أجل تحقيق إنجاز تاريخي.

وقال السلامي خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم “مباراتنا فاصلة مع الجزائر، والفائز سيقترب من التأهل، بينما سيُبقي التعادل الأبواب مفتوحة. تنتظرنا مباراة قوية جداً أمام خصم قوي، وإن شاء الله سنكون جاهزين”.

وأضاف: “الجميع يملك الطموح، ولِمَ لا نكتب تاريخاً جديداً للأردن”، معترفاً بأن المنتخبين يدخلان المواجهة بعد هزيمة محبطة، لكنه يرى أن الأداء الذي قدمه منتخب الأردن في مباراته السابقة يمكن أن يكون مفيداً قبل لقاء الجزائر.

وتابع السلامي: “المنتخب الجزائري يضم لاعبين أصحاب موهبة كبيرة، وستكون هذه المباراة قبل كل شيء مواجهة أمام إخوتنا، لكن كلا المنتخبين سيدخل اللقاء من أجل تحقيق الفوز”.

وختم مدرب “النشامى” تصريحاته قائلاً: “مشاركتنا في كأس العالم تمثل تجربة مهمة بالنسبة لنا، ورغم أن قلة الخبرة كلفتنا الكثير في المباراة الأولى، فإن اللاعبين سيدخلون هذه المواجهة بثقة أكبر. نحن متحفزون لكتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الأردنية أمام منتخب يملك إمكانات فردية كبيرة”.