السلطات الأمريكية تحرم جزائرية من ابنها وهبة تضامنية لاسترجاعه

الأم أضعف الوالدين وأكثرهما رحمة بالولد، لما جبلها الله تعالى عليه من العطف والرقة والرحمة والحنان. وأشد شيء على الأم أن يحال بينها وبين ابنها وهو حال جزائرية مقيمة بأمريكا تدعى صبرينة.

تعيش جزائرية تدعى صبرينة مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية أياما حرجة جراء حرمانها من ابنها.

وحسب ما استسقيناه من معلومات فإن صبرينة والمتواجدة حاليا في المستشفى. أخطأت في ترك ابنها داخل السيارة بينما ذهبت إلى المتجر.

وعندما عادت كانت الشرطة الأمريكية في انتظارها، بحيث وضعوا الأصفاد وأخذوها إلى السجن بتهمة تعريض الطفل للخطر. كما قاموا بأخذ ابنها أيضا إلى خدمات حماية الطفل CPS. وسحبوا سيارتها.

وقضت صبرينة أكثر من 24 ساعة في السجن دون أخذ أدويتها، خاصة وأنها مصابة بالسكري، ومرض السيلياك وناجية من السرطان.

وبعد أن تم دفع كفالتها غادرت السجن وهي في حالة حرجة. حيث اضطروا إلى أخذها إلى وحدة العناية المركزة أين لا تزال تحت الملاحظة.

وقد حصلت الجزائرية على جلسة استماع، وهي بحاجة إلى تعيين محاميين، محامي جنائي لها والآخر لإعادة ابنها.

وتضامنا مع الأزمة التي تمر بها صبرينة. تم استحداث هبة تضامنية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. تحمل اسم please help sabrina get her son back.

وتم استحداث هذه الهبة التضامنية قصد مساعدة صبرينة على جمع المال لدفع مستحقات المحامين.

ودعا القائم على هذه الهبة التضامية في حديث مع النهار أونلاين إلى مساعدة صبرينة ولو بالقليل. لتمكينها من استرجاع فلذة كبدها.

