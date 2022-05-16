السلطات الأمريكية تحرم جزائرية من ابنها وهبة تضامنية لاسترجاعه
الأم أضعف الوالدين وأكثرهما رحمة بالولد، لما جبلها الله تعالى عليه من العطف والرقة والرحمة والحنان. وأشد شيء على الأم أن يحال بينها وبين ابنها وهو حال جزائرية مقيمة بأمريكا تدعى صبرينة.
تعيش جزائرية تدعى صبرينة مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية أياما حرجة جراء حرمانها من ابنها.
وحسب ما استسقيناه من معلومات فإن صبرينة والمتواجدة حاليا في المستشفى. أخطأت في ترك ابنها داخل السيارة بينما ذهبت إلى المتجر.
وعندما عادت كانت الشرطة الأمريكية في انتظارها، بحيث وضعوا الأصفاد وأخذوها إلى السجن بتهمة تعريض الطفل للخطر. كما قاموا بأخذ ابنها أيضا إلى خدمات حماية الطفل CPS. وسحبوا سيارتها.
وقضت صبرينة أكثر من 24 ساعة في السجن دون أخذ أدويتها، خاصة وأنها مصابة بالسكري، ومرض السيلياك وناجية من السرطان.
وبعد أن تم دفع كفالتها غادرت السجن وهي في حالة حرجة. حيث اضطروا إلى أخذها إلى وحدة العناية المركزة أين لا تزال تحت الملاحظة.
وقد حصلت الجزائرية على جلسة استماع، وهي بحاجة إلى تعيين محاميين، محامي جنائي لها والآخر لإعادة ابنها.
وتضامنا مع الأزمة التي تمر بها صبرينة. تم استحداث هبة تضامنية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. تحمل اسم please help sabrina get her son back.
وتم استحداث هذه الهبة التضامنية قصد مساعدة صبرينة على جمع المال لدفع مستحقات المحامين.
ودعا القائم على هذه الهبة التضامية في حديث مع النهار أونلاين إلى مساعدة صبرينة ولو بالقليل. لتمكينها من استرجاع فلذة كبدها.
طالع أيضا:
جزائري ضحية إطلاق نار بأمريكا يروي تفاصيل الحادثة
أصيب ما لا يقل عن 12 شخصا الثلاثاء الماضي في حادث إطلاق نار مروّع. داخل محطة مترو أنفاق في بروكلين بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومن بين الضحايا الشاب الجزائري هواري بن قادة، والذي أصيب بطلق ناري على مستوى الرجل، بعد محاولته انقاذ امرأة حامل.
وفي التفاصيل التي كشفتها نيويورك تايمز قال هواري إنه استيقظ من النوم في الساعة 4:30 من صباح يوم الثلاثاء للسحور. حيث تناولا هو ووالدته التي تقطن معه البوراك، المعجنات، وبعض التمر قبل عودته إلى النوم.
بعد ساعتين، استيقظ، واستحم بسرعة وخرج من الباب بحلول الساعة 8:05 صباحًا. متجهًا إلى محطة القطار R على بعد عدة بنايات من منزلهم.
عادة ما يتجه بن قادة، نحو مقدمة القطار ليكون أقرب إلى مخرجه في هيرالد سكوير في وسط مانهاتن. من هناك، كان يمشي إلى فندق New Yorker. المبنى الشهير على طراز Art Deco في شارع Eighth Avenue و 34th Street حيث يعمل مديرًا للتدبير المنزلي.
لم يكن القطار N مزدحمًا بشكل خاص – ربما كان هناك 35 شخصًا في السيارة الثانية. كما يتذكر بن قادة. كان هناك عدد لا بأس به من المقاعد الفارغة، خاصة في الجزء الخلفي. حيث كان جالسًا مع سماعات الأذن والهاتف في يده، مثل العديد من الركاب الآخرين. كان هناك رجل ضخم البنية بالقرب منه، على الرغم من أنه لم يلمح وجهه أبدًا.
ما حدث بعد ذلك كان رعبًا لا يمكن تصوره ولا يزال يطارده. أدرك لاحقًا من خلال رؤية صور للمسلح أنه من بين جميع ركاب كان يجلس بالقرب من المهاجم.
لحظات مرعبة..
وقال في مقابلة عبر FaceTime من منزله إنه بعد ساعات من خروجه من المستشفى. حيث عولج من إصابته بطلق ناري ، “لا أستطيع النوم في الليل”. “ما زلت أفكر فيما حدث.”
وبينما كان القطار يتجه نحو الشارع 36، ملأ انفجار مفاجئ المكان بالدخان الأسود، واندفع الركاب للابتعاد عن الازدحام. صرخت امرأة بالقرب منه أنها حامل. فكر بن قادة على الفور واندفع لحماية المرأة بجسده. ولكن تم دفعه بعيدًا فيما وصفه بـ “الاندفاع المفاجئ” للناس – ثم أصابت رصاصة مؤخرة ركبته.
لكن بطريقة ما، بأعجوبة ، تعطل السلاح. بينما أصيب 10 أشخاص بإطلاق النار. وأكثر من عشرة آخرين بسبب السقوط واستنشاق الدخان ونوبات الذعر إلا أنه لم يقتل أحد.
وقالت متحدثة باسم مركز موسى بن ميمون الطبي إنه تم إطلاق سراح كل من عولج هناك بحلول يوم الجمعة.
وقالت المستشفيات إن شخصين في حالة مستقرة في مستشفى NewYork-Presbyterian Methodist. وبقي شخص واحد في مستشفى NYU Langone في Sunset Park.
خرج هواري وهو يعرج في شارع 36 ، بنطاله الرياضي الأسود المبلل بالدماء. المحطة لها مخرج واحد فقط، في الجزء الخلفي من الرصيف المتجه إلى مانهاتن. لكن عندما سقط آخرون على الأرض من حوله، جر نفسه إلى المخرج، وصعد أول درج. قبل أن يساعده اثنان من رجال الإطفاء في الخروج إلى الشارع.
ونشأ بن قادة في 36th Street، وهو ابن أميركي المولد لأسرة جزائرية. كان الأصغر بين ثلاثة أشقاء، وقد لعب رياضته المفضلة، كرة القدم ، في مدرسة نيو أوتريخت الثانوية بنسونهورست. بعد التخرج، ذهب مباشرة للعمل في الفنادق ، بما في ذلك فندق بنتلي وفندق ويليامزبيرج.
وعبر هواري عن قلقه بشأن تغطية نفقاته لأنه لم يدفع إجازة أثناء تعافيه. وقد كسرت الرصاصة ركبته. وقد أجرى الأطباء في مستشفى NYU Langone في Sunset Park عملية لهواري بعد الهجوم. لكنه سيحتاج على الأرجح إلى جراحة أخرى.
وقال إنه يتدرب على المشي بالعكازين ويحاول التغلب على الألم. أنشأت أخته صفحة GoFundMe لطلب التبرعات أثناء خضوعه للعلاج الطبيعي والاستشارة.