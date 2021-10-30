السلطات الإماراتية تسحب دبلوماسييها من لبنان وتمنع المواطنين من السفر اليه

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم السبت، عن سحب دبلوماسييها من العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء هذا القرار في بيان للوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أين جاء فيه ايضا منع المواطنين من السفر إلى جمهورية لبنان.

وحسب البيان، فلقد قال وزير الدولة خليفة شاهين المرر أن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنا مع المملكة العربية السعودية.

وذلك في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.

واضاف نفس المتحدث استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية.

وتأتي هذه الخرجة من الإمارات على اثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن.