السلطات الإيرانية تفتح باب التسجيل أمام الراغبين في الترشح للرئاسيات

فتحت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، باب التسجيل أمام الراغبين في الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 28 يونيو المقبل وذلك لمدة خمسة أيام.

وذكرت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية أن عملية تسجيل المرشحين للانتخابات المبكرة المقبلة. بدأت خلال مراسم أقيمت بمقر وزارة الداخلية في طهران صباح اليوم، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

ومن شروط الترشح للاستحقاقات الرئاسية، أن يتراوح عمر المرشح ما بين 40 إلى 75 عاما. وأن يكون حاصلا على درجة الماجستير على الأقل.

كما يتعين على جميع المرشحين الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني المؤلف من 12 عضوا. وهي لجنة من رجال الدين والقانون يشرف عليها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.