السلطات الإيطالية تبحث طرد جزائري من أراضيها

تبحث السلطات الإيطالية، طرد جزائري من أراضيها، متهم بالإتجار بالمخدرات، حسب ما ورد في صحيفة reteveneta.

وأشار ذات المصدر، في مقاله الوارد، اليوم الاثنين، أن الموقوف برر نفسه لضباط الشرطة الذين اعتقلوه أنها للاستهلاك الشخصي.

ولدى الموقوف جزائري البالغ من العمر 49 عامًا، العديد من السوابق وبدون تصريح إقامة أو مؤهلات معادلة.

وشكل المتهم موضوع تحقيقات من قبل شرطة ألتو فيسينتينو المحلية، بسبب الشك في دخول وخروج العديد من الأشخاص إلى منزله.

بعد فترة من المراقبة، شرعت السلطات في تفتيش المنزل، ولم يجدوا سوى جرعة من الكوكايين و 4 غرامات من الحشيش.

وكانت تصريحات بعض “زبائن” الرجل هي التي أثرت فيه، حيث اعترفوا إلى السلطات أنهم يشترون المخدرات من عنده.

واستنكرت السلطات الايطالية تصرفات الموقوف، خاصة أنه متواجد بصفة غي قانونية، حيث التمست طرده من أراضيها في انتظار الحكم النهائي.

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كما اعتقل رجال الدرك في إيطاليا، جزائريًا يبلغ من العمر 39 عامًا مطلوب لدى العدالة، حسب صحيفة ilgiorno، اليوم الاثنين.

المتهم قام بالاعتداء على شخص آخر، مسببا له إصابة خطيرة، حيث تم توقيفه من طرف الدرك، يشير ذات المصدر.

وتم اصطحابه إلى الثكنة لإخطار أمر الحبس الاحتياطي، نُقل الجزائري البالغ من العمر 39 عامًا إلى سجن باسون دي كومو.

وبألمانيا، قام مسؤولو فرقة العمل لمكافحة جرائم الشوارع باعتقال عدة أشخاص يبيعون المخدرات بأوتاكرينج، بينهم 10 جزائريين.

وتمت مداهمة الشقق بالقوة، حيث ألقى المشتبه فيهم المهلوسات من نافذة الغرفة، وتم القبض على 11 شخصا.

وحسب الإعلام الألماني، تتراوح أعمار المشتبه بهم بين 16 و35 عامًا، هم 10 جزائريين ورجل أظهر بطاقة هوية فرنسية مسروقة.

إضافة لذلك تم الإبلاغ عن هروب خمسة أشخاص آخرين يعتقد أنهم اشتروا المهلوسات من طرف الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم.

وأثناء الاستجواب، قام محتجز يبلغ 20 عامًا بمهاجمة ضابط وإصابته.

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