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السلطات الإيطالية تسلّم إرهابي للجزائر مبحوث عنه

أخبار الجزائر
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السلطات الإيطالية تسلّم إرهابي للجزائر مبحوث عنه
بقلم أسماء.ع

سلّمت السلطات الإيطالية، رجل إرهابي، حكم عليه بالمؤبد، في الجزائر، بتهمة تواصله مع تنظيم “داعش”.

وتم اعتقال الإرهابي، البالغ من العمر 28 سنة، في نوفمبر بروما الإيطالية.

وحسب جريدة إيطالية، فإن الجزائر،أرسلت 4 أوامر اعتقال دولية، في حق الإرهابي، وبعد توقيع وزارة العدل، تم ترحيله إلى الجزائر.

وأضاف المصدر، أن الإرهابي الجزائري، “ت.م” أدانته محكمة بومرداس، في 31 مارس 2016 بالمؤبد، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

ونقل، الاثنين، الجزائري، من سجن ريجينا كويلي، ليسلم للأنتربول في فيوميتشينو، أين تم ترحيله على متن طائرة متجهة إلى الجزائر.


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