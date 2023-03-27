السلطات التونسية تؤكد مجانية دخول أنصار الخضر إلى ملعب رادس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية، أمس الأحد، عن مجانية دخول الأنصار لحضور مواجهة المنتخب الوطني ضد النيجر.

برسم الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا الكوديفوار 2024، والتي ستُجرى بملعب حمادي العقربي برادس العاصمة تونس، اليوم الإثنين على الساعة 17.00 مساءً.

وجاء في بيان الوزارة التونسية:”

بمبادرة من سيادة رئيس الجمهورية وضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم الكوت ديفوار 2024، وفي اطار المقابلة الرياضية التي ستجمع منتخب النيجر والمنتخب الجزائري يوم غد الإثنين 27 مارس 2023 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، قررت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع كل الأطراف المتداخلة :

– التعهد بخلاص معاليم استغلال الملعب الاولمبي برادس من قبل الوزارة.

– مجانية الدخول بالنسبة للمشجعين من النيجر والجزائر وأيضا تونس، وذلك دعما لأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع بلادنا بأشقاءنا الافارقة.

وتنطلق المباراة بداية من الساعة الخامسة 17.00.