السلطات الجزائرية تخصص 3 طائرات لتقديم المساعدات إلى المغرب

خصصت السلطات الجزائرية 3 طائرات، لإرسالها الى المغرب بعد الزلزال العنيف الذي ضرب مراكش.

ويتواجد عناصر الحماية المدنية في هذه اللحظات بمطار بوفاريك العسكري، قبل الإنطلاق الى المغرب.

وتم تخصيص طائرتين لشحن الأدوية والأفرشة والمواد الغذائية ومساعدات لوجستية ومادية مستعجلة، فيما تم تخصيص طائرة لنقل عناصر الحماية المدنية والتجهيزات المخصصة للبحث والإنقاذ.

وستقلع الطائرات عند الحصول على الضوء الأخضر من طرف الخارجية المغربية.

وجاء هذا القرار من السلطات العليا، بعد إعلان وزير العدل المغربي بقبول المساعدات الجزائرية.