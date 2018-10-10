السلطات الروسية تنفي ضلوعها في هجمات “سبرانية” على منظمة الأسلحة الكميائية

نفت موسكو اليوم الأربعاء ضلوعها في هجمات سيبرانية على منظمة حظر الأسلحة الكميائية.

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية، نقلا عن نائب المندوب الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، غيورغي كالامانوف.

أ نه وبعد مرور نصف عام على اختراق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خرجت وزارة الدفاع الهولندية لتعلن إتهاماتها.

لكن وبكل شفافية لا جديد في ذلك من شأنه إيضاح جوهر الإدعاءات ضد الجانب الروسي.

وأعرب المسؤول الروسي عن أسف بلاده “من تجاهل الأليات القانونية التي أُنشئت بهدف معالجة المشاكل في العلاقات بين الدول بما في ذلك التي تجمع بين روسيا وهولندا”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية،قد استدعت في وقت سابق السفيرة الهولندية لدى موسكو، رينيه جونس بوس بسبب الاتهامات الأخيرة في حق روسيا.

وإعتبرت الخارجية الروسية أن خطوات هولندا الأخيرة تجاه روسيا تهدف إلى شن موجة جديدة من الهجمات على موسكو وأن هولندا قامت بهذا الهجوم بالتنسيق مع حلفائها.

وكان وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف ، قد اعتبر في وقت سابق أن توجيه الاتهامات بالتجسس السيبراني لروسيا في الفترة الحالية “ليس من قبيل الصدفة وإنما عمل دعائي مقصود.

وسبق وأن اتهمت هولندا أربعة مواطنين روس بإعداد هجوم سيبراني على مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي .

ومحاولة سرقة المعلومات الخاصة بالتحقيق في إسقاط الطائرة الماليزية “بوينغ” ” ام اش 17 “فوق الأراضي الأوكرانية2014.