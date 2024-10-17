السلطات الصحية تدق ناقوس الخطر من التمليس البرازيلي

حذرت السلطات الصحية الفرنسية يوم أمس الأربعاء من مخاطر الفشل الكلوي المرتبط باستخدام منتج تمليس برازيلي. والذي يحتوي على حمض الجليكوسيلك. ومن المتوقع صدور نتائج تقييم الخبراء بشأن هذه المخاطر في نهاية العام.

وفي تنبيه صدر يوم الأربعاء، نصحت المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الاحتيال (DGCCRF). والمديرية العامة للصحة (DGS) بعدم استخدام منتجات الشعر. التي تحتوي على حمض الجليوكسيليك المخصص لتمليس الشعر البرازيلي.

منذ بداية العام، أصيب أربعة أشخاص بفشل كلوي حاد بعد استخدام منتج برازيلي لفرد الشعر يحتوي على المادة الكيميائية.

وأوضحت الوكالة الوطنية لسلامة الغذاء، التي أطلقت تجربة حول هذا الموضوع، في بلاغ صحفي. أن “المصابين بالتسمم تماثلوا للشفاء بعد العلاج”.

وفي انتظار نتائج هذه الخبرة في نهاية العام، تنصح السلطات بعدم استخدام هذه المنتجات.

لمعرفة المنتجات المعنية، ما عليك سوى إلقاء نظرة على الملصق المطلوب للإشارة إلى المكونات الرئيسية. كما توضح الدكتورة جولييت بلوخ، مديرة التنبيهات الصحية والمراقبة في Anses، لموقع BFMTV.com.

وقالت “إذا كان المنتج يحتوي على حمض الجليكوسيلك فمن الأفضل المضي قدمًا، سواء للأفراد أو لمصففي الشعر”.

كما حذرت الأكاديمية الوطنية للطب من “مخاطر صحية يمكن الاستهانة بها”. في حين أن “استخدام هذه المنتجات التجميلية يتزايد بشكل واضح بين النساء. وأيضًا بين الرجال، خاصة ذوي الشعر المجعد”.

عندما “يمر حمض الجلايوكسيليك إلى مجرى الدم عبر فروة الرأس”، فإنه يمكن أن “يشكل بلورات أكسالات الكالسيوم”. التي “توضع في الكلى”، كما تقول الدكتورة جولييت بلوخ.

ويضيف مدير التنبيهات الصحية واليقظة أن هذه البلورات الدقيقة “ستعرقل عمل الكلى”.

وتظهر علامات الفشل الكلوي بسرعة بعد التعرض لحمض الجليكوسيلك.

وبعد ساعات قليلة، تظهر أعراضها على شكل آلام في البطن أو أسفل الظهر، وغثيان و/أو قيء.

في حالة ظهور مثل هذه الأعراض، يجب عليك استشارة الطبيب بسرعة أو الاتصال بمركز مراقبة السموم.