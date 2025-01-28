السلطات العمومية تطالب وزارة الرياضة بتقرير مفصل عن المشاركة المخيبة في مونديال كرة اليد

طالبت السلطات العمومية وزير الرياضة، وليد صادي، بتقرير مفصل حول تسيير اتحادية كرة اليد، ومشاركة المنتخب الوطني في البطولة العالمية.

وذلك بعد خيبة الأمل التي خلفها الخروج المبكر للمنتخب الوطني لكرة اليد من الدور الاول لبطولة العالم الأخيرة.

ودعت السلطات العمومية، وزير الرياضة، وليد صادي، بعد استقالة رئيسة الاتحادية، إلى الإسراع في عقد الجمعية العامة والجمعية الانتخابية في الآجال المحددة.

وذلك وفقا للقوانين الأساسية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، مع تقديم تقرير مفصل حول تسيير الاتحادية ومشاركة المنتخب الوطني لكرة اليد في البطولة العالمية.

كما وجهت السلطات العمومية، وزير الرياضة بالعمل على تحديد سياسة رياضية تنموية شاملة تخص كل الرياضات الجماعية والفردية. مع ترقية الرياضة المدرسية والجامعية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بإعادة الاعتبار للرياضة المدرسية التي كانت الخزان الحقيقي لاكتشاف المواهب الناشئة والأبطال الذين رفعوا الراية الوطنية على الساحات القارية والدولية.

ومن أجل ضمان تحديد سياسة رياضية ناجعة، يتعين إشراك الخبراء وذوي الاختصاص والرياضيين من الأسرة الرياضية، مع الاستفادة بالكفاءات الوطنية والدولية.

للإشارة، اختتمت الجزائر، اليوم الثلاثاء، مشاركتها في مونديال كرة اليد 2025 الذي احتضنته النرويج، الدانمارك وكرواتيا. في الفترة ما بين الـ14 جانفي والـ2 فيفري، في المركز الـ30. إذ سجل الخضر 6 خسارات وفوزاً وحيداً.