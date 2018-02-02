السلطات الفرنسية تحضر لطرد إمام جزائري

قامت وزارة الداخلية الفرنسية، بإجراءات الترحيل ضد الجزائري الهادي دودي، إمام بمسجد في مرسيليا، بسبب خطاباته المحرضة على العنف.

وأفادت جريدة لوموند، أن مجلس الدولة، يتهم دودي نداءات للكراهية والعنف ضد المسيحيين، اليهود والشيعة حتى أنه يشرع ويمجد الجهاد.

ويأتي هذا القرار، بالرغم من إقامة دودي أكثر من ثلاثين عاما، حيث تم غلق مسجده لمدة ستة أشهر.

كما قامت لجنة مقاطعة طرد الأجانب، إستدعائه ليوم 8 فيفري من أجل النظر في قضيته .

ولم تستخدم وزارة الداخلية، إجراءات الطرد الفوري بحكم إستفاذته من الحماية القانونية، ومدة الإقامة في فرنسا، وأيضا والد لأطفال فرنسيين.