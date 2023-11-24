السلطات الفرنسية تفرج عن عطال بكفالة ضخمة وتضعه تحت الرقابة القضائية

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الجمعة، عن إحالة النيابة الفرنسية، لاعب المنتخب الوطني يوسف عطال على الرقابة القضائية.

وحسب ما نقله موقع “نيس ماتان“، فإن لاعب الخضر عطال، تم تقديمه أمام النيابة يوم الجمعة، على الساعة الثانية زوالا.

بعد أن إحتجزته أمس الخميس، شرطة “أوفاري” بمدينة نيس، على خلفية إتهام الدولي الجزائري، بإثارة الكراهية على أساس الدين.

وقررت محكمة القضائية في نيس، إطلاق سراح عطال، بكفالة تقدر 80 ألف يورو، مع وضعه تحت الرقابة القضائية.

وأوضح المصدر، أن محكمة نيس أسقطت تهمة الإشادة بالإرهاب بحق عطال، وأبقت على تهمة التحريض على الكراهية، التي قد تصل عقوبتها إلى سنة سجن.

وأضاف المصدر، أنه تم منع يوسف عطال، من مغادرة التراب الفرنسي، باستثناء أنشطته كلاعب كرة قدم محترف، إلى حين مثوله أمام محكمة الجنايات، بتاريخ 18 ديسمبر المقبل.