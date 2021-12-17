السلطات الفرنسية تمنع الجماهير الجزائرية والتونسية من التواجد في شارع “الشانزيليزي”!

أعلنت السلطات الفرنسية في بيان لها، عن منع الجاليتين الجزائرية والتونسية من التواجد بشارع الشانزيليزي بباريس.

وذلك على هامش مباراة نهائي كأس العرب الذي سيجمع الجزائر وتونس غدا السبت.

وحسب مختلف وسائل الإعلام الفرنسية، فلقد اصدرت قيادة الشرطة في باريس بيان يمنع أنصار المنتخبين من دخول شارع الشانزليزي والمنطقة المحيطة به.

بالإضافة الى منع اي تجمع وسط العاصمة الفرنسية حسب نفس المصدر.

هذا وسيتم إنشاء مخطط أمني في في شارع “الشانزليزي” من السبت 18 ديسمبر من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 06.00 من يوم الأحد 19 ديسمبر.

وذلك لضمان سلامة التجار والمقيمين والمشاة خلال فترة التسوق لاحتفالات نهاية العام. حسب نفس البيان.

وأكد ذات البيان، ان تواجد الجماهير في هذه المنطقة سيكون محظور، بسبب التوافد الكبير لهم خصوصا أن اللقاء سيجمع بين أكبر جاليتين في باريس.

يذكر ان المنتخب الجزائري سيواجه نظيره التونسي في نهائي ينتظره الجميع على الساعة 16.00 بتوقيت الجزائر بلمعب البيت بمدينة الخور القطرية.