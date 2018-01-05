السلطات القنصلية الجزائرية تتكفل بنقل جثمان البحار الجزائري

أعلنت السلطات القنصلية الجزائرية تكفلها بجثمان البحار الجزائري”م.م”البالغ من العمر 50 سنة الذي توفي على متن سفينة الشحن قوراية.

وحسب بوجمعة رويبح القنصل العام للجزائر بمرسيليا، أنه “على اتصال دائم بممثل الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بمرسيليا ووكيل الجمهورية.

مؤكدا أنه “ننتظر تسليم التصريح بالدفن من وكيل الجمهورية لاتخاذ الاجراءات لنقل جثمان البحار إلى الجزائر”.

وللإشارة فإن البحار الجزائري توفي يوم الأربعاء على متن سفينة الشحن قوراية التي كانت على بعد 60 كلم جنوب الساحل الفرنسي فوس سورمار Fos-sur-Mer

حيث وجد صبيحة يوم الأربعاء 8سا45 ملقى على أرضية السفينة في حالة غيبوبة، ليتم إجلاء جثمان البحار إلى مستشفى مرسيليا.