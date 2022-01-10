السلطات الكاميرونية تفتح تحقيقا في حادثة الاعتداء على الصحفيين الجزائريين

فتحت السلطات الكاميرونية تحقيقا في حادثة الاعتداء على ثلاثة صحفيين جزائريين بمدينة دوالا الكاميرونية.

الخارجية الكاميرونية نشرت بيانا رسميا اليوم الإثنين للتنديد بالحادثة التي وقعت سهرة أمس الأحد.

ووصف بيان الخارجية المُعتدين على الصحفيين بالخارجين عن القانون مؤكدين فتح تحقيق في الحادثة.

هذا ولايزال البحث جاري عن المتورطين في الحادثة عكس ما تداوله الاعلام التونسي صبيحة اليوم عن القاء القبض على أحد المجرمين.

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أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إتصالا هاتفيا مع رئيس الفاف شرف الدين عمارة، ساعات قبل دخول المنتخب الوطني معترك “الكان 2021”.

وقال عمارة في تصريحات للتلفزيون الجزائري :”تلقيت إتصالا من رئيس الجمهورية قدم خلاله دعمه وتشجيعه بمناسبة نهائيات كأس أمم إفريقيا، وتمنى التوفيق للمنتخب الوطني”.

وواصل :”الرئيس تبون قام أيضا بالإطمئنان على صحة الصحفيين الذين تعرضوا للإعتداء في دوالا”.

إيتو: “أتقدم باعتذاري للصحفيين الجزائريين عن حادث الإعتداء”

وجّه رئيس الإتحاد الكاميروني، صامويل إيتو، اعتذارا رسميا للصحفيين الجزائريين، بعد حادث الاعتداء الذي تعرضوا له بمدينة دوالا الكاميرونية.

وصرح إيتو، حصريا للتلفزيون العمومي الجزائري: “أتقدم باعتذار رسمي للصحفيين الجزائريين، بعد الاعتداء الذي تعرض له ثلاثة منهم يوم أمس بمدينة دوالا”.

كما أضاف: “أقول لهؤلاء الصحفيين بأن مثل هذه الأحداث ممكن أن تحدث أحيانا، لكن أجدد ترحيبي بهم في الكاميرون”.

وتابع صامويل إيتو: “سأتحدث مع وزيرنا، وكل الجهات المسؤولة من أجل ضمان الراحة التامة، والأمان لإخواننا الجزائريين”.

الفاف تندّد بالإعتداء على الصحفيين الجزائريين بدوالا

أعرب شرف الدين عمارة رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، “الفاف” عن تأسفه من الحادثة التي وقعت أمس بدوالا الكاميرونية. كما ندّد بالإعتداء على الصحفيين الجزائريين بالقرب من الفندق

وحسب بيان للفاف، فقد تعرض 3 صحفيين إلى اعتداء بالقرب من الفندق الذي يقيمون فيه. وهم “إسماعيل محمد أمقران” و “مهدي ضحاك” و”محمد عيساني”. كما أن الصحفيون الثلاثة متواجدون بدوالا الكاميرونية لتغطية فعاليات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 وبالتحديد مباريات المنتخب الوطني.

وأوضح البيان، أن الصحفيين الثلاثة قد تعرضوا ليلة أمس الأحد إلى اعتداء بمحيط الفندق الذي يقيمون فيه. ما خلف إصابتهم بجروح طفيفة. إضافة إلى سلبهم بعض الأغراض الشخصية من بينها جواز سفر و3 هواتف

وكان الاتحاد الجزائري ” الفاف” قد تواصل مع مدير الأمن المعين للبعثة الجزائرية. واتصل بمسؤولي الأمن على مستوى مدينة دوالا. ما سرع من تنقلهم إلى الفندق للإستعلام عن وضعية الصحفيين الجزائريين وفتح تحقيق حول الحادثة.

كما ندّد الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” بشدة هذا التصرف الجبان. الذي وقع في اليوم الافتتاحي للمنافسة القارية. والتي تلعب تحت شعار الروح الرياضية والأخوية داخل الملعب وخارجه.

للإشارة فقد عرفت مدينة دوالا الكاميرونية سهرة أمس الأحد حادثة مؤسفة كان بطلها بعض المُجرمين الكاميرونيين. حيث اعتدوا على ثلاث إعلاميين جزائريين بالأسلحة البيضاء. و أُصيب إثنين منهم بجروح.

وحسب مبعوث “النهار” إلى الكاميرون فإن الأمر يتعلق بصحفي يشتغل في جريدة ناطقة بالفرنسية، والذي نُقل الى مُستشفى لاكانتين دوالا . حيث تعرض لاعتداء بالسكين على مستوى الرجل والرقبة.

بالإضافة كذلك إلى صحفي وكالة الأنباء الجزائرية الذي تمكن من الهرب. كما سقط صحفي ديزاد فووت أثناء الحادثة سقوطا مروعا اضافة الى تعرضهم للسرقة.