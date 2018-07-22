السلطات المصرية تقرر إغلاق معبر رفح البري ليوم واحد

قررت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة يوم غد الإثنين بمناسبة الإحتفالات بذكرى23 جويلة 1952.

وبحسب بيان وكالة الأنباء المصرية،فإن المعبر سيعاد فتحه مرة أخرى مع إستئناف العمل به يوم الثلاثاء القادم.

وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة ،قد أصدرت بيانا قالت فيه أان السلطات المصرية ابلغتها اغلاق معبر رفح ليوم واحد فقط.

وهذا بسبب إحتفال الجانب المصري بذكرى ثورة 23 جويلية وفق ذات البيان الصادر اليوم.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وكانت تفتحه على فترات متباعدة بشكل إستثنائي لمرور الحالات الإنسانية وفقط.