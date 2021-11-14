السلطات المصرية تمنع المواطنين غير الملقحين من دخول المؤسسات العامة

أعلنت السلطات المصرية، عن منع جميع المواطنين الذين لم يحصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا من دخول المؤسسات العامة.

وذلك بداية من الأول من ديسمبر، حسب ما كشفه المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد.

حيث كشف عن امتناع كل الجهات الحكومية تقديم الخدمة لأي مواطن غير حاصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وذلك اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل، كما أضاف نفس المتحدث أن الخدمة سواء تجديد البطاقة أو رخصة القيادة أو غيرها من المصالح الحكومية لن تؤدى للمواطن إلا بعد الحصول على جرعة أولى.