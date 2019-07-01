السلطات المصرية توجه ضربة قوية للجماهير الجزائرية والمغربية

تتجه السلطات المصرية لتوجيه ضربة موجعة للجماهير الجزائرية والمغربية، وذلك وفقا لآخر الأصداء الواردة من القاهرة، في الساعات القليلة الماضية.

وأعلمت الجهات المُنظمة بأنها تنوي عدم السماح للجزائريين والمغاربة التواجد سويا في ملعب “السلام” تفاديا لأية مشاكل غير مرغوب فيها.

ولم يُعرف القرار الرسمي لحد الساعة من المصريين، والذين يؤكدون بأن خطوتهم الغرض منها ضمان تنظيم مُحكم للمُبارتين لا غير.

يُشار بأن مُحبي “الخضر” و”أسود الأطلس” ينوون التشجيع سويا، خاصة وأن مُبارتي المغرب والجزائر على التوالي تُقامان في نفس الملعب.