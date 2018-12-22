السلطات المغربية ترفض دخول طائرة أنصار الساورة إلى أراضيها!

رفضت السلطات المغربية دخول طائرة أنصار شبيبة الساورة إلى الأراضي المغربية حيث ما أكدته الصفحة الرسميةلفريق شبيبة الساورة.

وأكدت صفحة شبيبة الساورة على الفايسبوك أن وزارة الخارجية المغربية قد رفضت دخول الطائرة الجزائرية التي كانت ستقل مناصري شبيبة الساورة المتوجهين إلى الدار البيضاء ثم إلى طنجة لمؤازرة الفريق البشاري.

وكان من المقرر أن تقلع الطائرة امسية اليوم من مطار بشار الى الدار البيضاء، كما كان مقررا أن يكون على متن الرحلة 148 مناصر لشبيبة الساورة .

ورغم قيام الخطوط الجوية الجزائرية بجميع الإجراءات القانونية وحصولها على تصريح من طرف وزارة النقل المغربية، وكانت جميع الأمور حسنة جدا إلى غاية الساعة الـ14:30 أين تدخلت وزارة الخارجة المغربية ورفضت دخول الطائرة الأجواء المغربية.