السلطات الولائية بغرداية تتكفل بعائلة المعوقين الثلاثة في القرارة

اسدى المسئول الأول على مستوى ولاية غرداية أوامر مستعجلة للتكفل بعائلة المعاقين الثلاثة الساكنين ببلدية القرارة.

حالة العائلة اثارت ضجة لذى الرأي العام المحلي نظرا لمعاناتها.

وكانت قضية العائلة تناقلها المواطنون عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

اين تقرر التكفل التام بهم من خلال تكليف مصالح النشاط الاجتماعي ومديرية الصحة.

بإحصاء كل متطلبات المعاقين الثلاثة و رفعها إلى وإلي الولاية.

إلى جانب فتح تحقيق إجتماعي في الحالة المادية للأب المصاب بمرض مزمن من أجل تمكينه من إعانات الدولة من أدوية وسكن.

وشكلت الخرجات التضامنية لوالي الولاية إلى جانب الطبقة الهشة والمحتاجين والمرضى الفقراء استحسان سكان غرداية.