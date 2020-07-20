السلطات الولائية تخصص مستشفى ثاني لإستقبال المصابين بكورونا في الشلف

كشف اليوم نصر الدين بن كرطالية مدير الصحة لولاية الشلف عن تخصيص مستشفى ثاني لإستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

ويتعلق الأمر بالمؤسسة العمومية الإستشفائية أولاد محمد والتي تم الشروع في التحضير لتجهيزها لهذا الغرض بعد تحويل الإختصصات التي تتوفر عليها إلى كل من مستشفى الشطية والصبحة .

وتأتي هذه الخطوة حسب بن كرطالية بقرار ولائي من شأنه تخفيف الضغط على المستشفى المرجعي الأختان باج الذي تم تخصيصه منذ منتصف شهر مارس لإستقبال مرضى كوفيد 19 وخاصة بعد حجز كل الأماكن التي يتوفر عليها والمقدرة ب 240 سرير من قبل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا إلى درجة تم فيها خلال الأيام الأخيرة نصب 08 خيم في الهواء الطلق بمدخل المستشفى لتحسين ظروف الإستقبال في إنتظار تجهيز مستشفى أولاد محمد .