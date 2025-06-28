السلطات الولائية تكرّم التلميذ أنيس بويلي صاحب أعلى معدل بولاية باتنة

قام مساء اليوم والي ولاية باتنة محمد بن مالك برفقة مدير التربية عثمان حمنة بتكريم التلميذ أنيس بويلي من متوسطة يوسف زيغود الحاصل على المرتبة الأولى ولائيا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.42.

وقد جرى التكريم وسط فرحة كبيرة ببيت التلميذ بمدينة عين التوتة بحضور الأهل والأصدقاء، وقام والي الولاية أن هذا النجاح هو ثمرة ما تقدمه الدولة من إمكانيات لتطوير قطاع التربية، وكذلك هو ثمرة مجهود والدي التلميذ النجيب انيس وحسن تربيتهما، من جهته صاحب المرتبة الأولى ولائيا قال أن نجاحه يعود الى فضل من الله أولا ثم والديه ثانيا، كاشفا عن حلمه أن يصبح طيارا في المستقبل، يذكر أن التلميذ أنيس بويلي حافظ لكتاب الله ومعروف بتوفقه منذ بداية مساره الدراسي.