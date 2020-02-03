السلطات الولائية لبسكرة تتدخل بخصوص وضعية الطريق الوطني رقم 03

تدخلت السلطات الولائية ببسكرة لحل مشكل الطريق الوطني رقم 03 المسمى بفج الصفا، الرابط بين بلدية لوطاية والقنطرة، بعد تداول مواقع التوصل الإجتماعي صورا تبين فيها الحالة المزرية لهذا الطريق.

وأفاد ديوان الولاية، في بيان له، عن إمتنانه للمواطنين الذين يساهمون بشكل من الأشكال في الإبلاغ عن مثل هكذا مشاكل.

وأوضح ذات البيان أن والي الولاية أسدى تعليمات في حينها لمديري الحماية المدنية والأشغال العمومية بالتنقل شخصيا إلى عين المكان ومعاينة المنطقة المتضررة.

وإتخاذ كامل الإجراءات اللازمة للتكفل الأمثل للوضعية حماية لسلامة المواطنين.

وأشار البيان أنه وبعد المعاينة تبين أن الوضعية لا تشكل حاليا خطرا داهما، مع ذلك تقرر فتح ورشة لمزاولة الأشغال بالمنطقة إبتداء من اليوم الإثنين.