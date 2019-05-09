السلطات تتكفل بحالة الطفلة “حميدة” بعد نشر حالتها في النهار بغرداية

تدخلت السلطات المحلية بعد نشر النهار تقرير عن حالة الطفلة حميدة التي أصيبت بمرض غامض بعينها تسبب في تشويه وجهها وطالبت عائلتها بمساعدتها على علاجها.

حيث أسدي والي الولاية عز الدين المشري تعليمات الي مدير الصحة بالتنقل شخصيا إلي منزل الطفلة حميدة.

وتكوين ملف طبي مستعجل لحالتها ومتابعتها لنقلها الي أي مستشفى داخل الجزائر لعلاجها وفي حالة عدم توفر العلاج بالجزائر.

فأمر والي الولاية بتكوين ملف والتدخل على مستوى وزارة الصحة لنقلها الي الخارج لتلقي العلاج.

كما تم إسداء أوامر للوالي المنتدب بالمنيعة من أجل متابعة حالتها وعملية التكفل ميدانيا مع إرسال تقارير دورية حول عملية التكفل الطبي.

هذا وأصيبت الطفلة حميدة بمرض غريب بعينها تسبب في تشوهها لتوجه عائلتها نداء الى المسئولين من أجل التدخل لعلاجها.

بعدما فشلت كل مساعيهم في ذلك خاصة و انهم زارو عشرات المستشفيات على مستوى الوطن وتابعو حالتها بدون جدوى.