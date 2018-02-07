السلطات تتكفل بنقل الرياضي “بوعقل” للعلاج بفرنسا

وافقت السلطات المعنية، صبيحة اليوم، رسميا بالتكفل بإجراء عملية زراعة قلب للرياضي محمد بوعقل بفرنسا الذي يمكث بمستشفى أول نوفمبر بوهران.

وتنقل النائب مير محمد الصغير، والأمين العام لولاية وهران ممثلا لوالي الولاية مولود شريفي، لإطلاع الرياضي بوعقل بهذا الخبر السار.

وبحسب الأطباء تستدعي حالة بوعقل لإستعادة عافيته زراعة قلب له في أقرب الآجال، وهي العملية التي تكلف أكثر من 10 مليارات سنتيم.

ولم يتمالك صاحب الـ32 ربيعا نفسه، خلال هاته الزيارة حيث أجهش بالبكاء، من شدّة الفرح، وشكرهم على مجهوداتهم لتجاوز محنته.

يشار أن النائب مير محمد ووالي وهران، تحصلا على موعد لاستخراج التأشيرة لبوعقل لتسريع عملية نقله إلى مصحة متخصصة بباريس.