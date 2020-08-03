السلطات تسترجع العقارات المستغلة للبناء الفوضوي بالشطية في الشلف

أكدت اليوم مصادر مسؤولة للنهار أولاين بأن السلطات المحلية لبلدية الشطية مرفوقة بمصالح الدرك الوطني قد تدخلت لإسترجاع أراض تابعة للدولة تم إستغلالها وتسيجها بطريقة مخالفة للقانون بعد تحويل بعضها إلى ورشات بناء فوضوي.

ووفق ذات المصادر فإن هذه العملية قد مست 3 مواقع ببلدية الشطية بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرارات هدم بخصوص البناءات الفوضوية ، قبل التدخل لتنفيذها وإسترجاع القطع الأرضية التابعة للدولة.

حيث تم إسترجاع 03 قطع بمساحة إجمالية تقدر ب 600 متر مربع بمنطقة بطباطة الفاصلة بين بلديتي الشطية وأولاد فارس إلى جانب قطعة تابعة للدولة بمساحة تقدر ب 800 متر مربع بمنطقة العيايدة ، فضلا عن قطعة تابعة للدولة تقع بالقرب من المقر القديم لبلدية الشطية.