السلطات تغلق مكتبة الشيخ فركوس في القبة بالعاصمة

أقدمت السلطات العمومية، أمس الثلاثاء، على غلق مكتبة الشيخ فركوس، الكائنة بحي شعبي بإقليم بلدية القبة بضواحي العاصمة.

وحسب مصادر متطابقة، فإن قرار الغلق اتخذته ونفذته مصالح وزارة التجارة.

ولم ترد تفاصيل أكثر وأوفى عن أسباب الغلق، غير أن مصادر من متابعي الشيخ فركوس، قالت إن قرار الغلق له صلة بدروس الشيخ.

وأوضحت المصادر أن المكتبة المعروفة لدى متابعي الشيخ فركوس باسمه، كان يتم فيها بعد كل صلاة فجر، تقديم دروس من طرفه.

وكانت تلك الدروس علمية محضة، ويقبل عليها الكثير من السلفيين من مختلف ولايات الوطن، حتى أن فيهم من كان يسافر ليلا أو يقضي ليلته بالعاصمة لأجل حضور الدروس.

ويبدو قرار الغلق، من ظاهره، أن لا علاقة له بالنشاط الدعوي للشيخ فركوس، بحكم أن من قرره ونفذه هي مصالح وزارة التجارة.

غير أن مصادر متابعة للشيخ فركوس ولأنشطته العلمية والدعوية تقول إن لمسؤولين بوزارة الشؤون الدينية يد في القرار.