السلطات تفتح تحقيقا بعد وفاة طفل بتسمم في تيارت

فتحت الجهات المختصة لولاية تيارت تحقيقا عبر 3 جهات، بعد وفاة الطفل صلاح الدين اثر تعرضه لتسمم.

ويرجح أن يكون الطفل المتوفى قد تناول كاشير او ياغورت، خاصة بعد أن اتهم والده مستشفى يوسف دمرجي بالإهمال.

كما رجح والد الطفل، صاحب الأربع سنوات أن يكون ابنه قد توفي بسبب خطأ طبي.

وعلمت “النهار” من مصادر مسؤولة ان مديرية الصحة أوفدت الى المستشفى، لجنة يرأسها مفتش وزاري.

وستقوم اللجنة بالتحقيق في كيفية التكفل الصحي بالطفل المتوفى، حيث تم الاستماع الى الطاقم الطبي الذي كان يرافقه قبيل وفاته.

وقال مصدر “النهار” إن مديرية التجارة، أخذت عينات من الكاشير الذي تناوله الطفل، حيث نُقل الى المخبر الجهوي للتحقق منه.

وتزامن ذلك مع قيام مصالح الامن تحقيقا أمنيا بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت للوقوف على حيثيات الحادثة.

وكان والد الطفل قد اتهم الطاقم الطبي بالإهمال مما أدى الى وفاته التي تركت حزنا في المدينة.

وأضاف المصدر ان الطفل المتوفي قد خضع للتشريح من طرف الطبيب الشرعي لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء الوفاة.

يشار ان رئيسة مصلحة طب الاطفال بالمستشفى قد نفت وجود اي اهمال أثناء تنقل الطفل الى المصلحة.

وأكدت ان الطاقم الطبي المناوب، بذل جهودا لإنقاذه لكن لم يتمكن نظرا لخطورة حالته.

وينتظر ما سيسفر عنه تقرير الطبيب الشرعي وتحقيقات مصالح الشرطة واللجنة الصحية، لمعرفة الملابسات الحقيقية وراء الوفاة.