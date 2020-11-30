السلطات تقرر إعادة فتح 16 مسجدا آخر بولاية تيارت

قرر والي ولاية تيارت إعادة فتح 16 مسجدا آخر تضاف الى 169 مسجدا التي سبق و ان تم فتحها أمام المصلين عبر مرحلتين بعد اجتماعه اليوم الإثنين مع خلية الأزمة المكلفة بمكافحة إنتشار وباء الكورونا.

ويأتي قرار إعادة فتح 16 مسجدا اضافيا موزعة عبر مختلف بلديات الولاية للتقليل من الاكتظاظ لأداء الصلوات ولا سيما صلاة الجمعة.

وحسب بيان تلقت النهار اولاين نسخة منه فقد شدد والي الولاية محمد أمين درامشي على ضرورة مواصلة العمل بنفس الصرامة.

وعدم التردد في تنفيذ مخطط الإجراءات الوقائية كإحترام اوقات الحجر الجزئي و احترام المسافات وارتداء الكمامات.

وكذا التركيز على تطبيق التدابير الصحية بالمؤسسات التربوية و هذا بالتنسيق بين لجان اليقظة مع أشراك لجان الأحياء و الجمعيات لمواجهة الوباء.