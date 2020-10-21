السلطات تقرر إعادة فتح 71 مسجدا آخر في تيارت

قرر والي ولاية تيارت إعادة فتح 71 مسجدا آخر تضاف الى 98 مسجدا التي سبق و ان تم فتحها أمام المصلين بعد اجتماعه مع خلية الأزمة المكلفة بمكافحة إنتشار وباء كورونا.

و يأتي قرار فتح 71 مسجدا اضافي تنفيذا لقرار السماح السلطات العليا بأداء صلاة الجمعة قريبا، تفاديا للإكتظاظ لأداء فريضة الصلاة وتجنبا لاي إصابة محتملة بوباء كورونا.

خاصة وأن خلية الأزمة المكلفة بمكافحة إنتشار وباء كورونا لاحظت في الفترة الأخيرة تراخ لعدم تقيد فئة كبيرة من المواطنين للإجراءات الوقائية المعمول بها.

مما جعلها تقرر إعادة تفعيل تلك الإجراءات منها مواصلة عمليات التعقيم بالشوارع و الاماكن العمومية من طرف جميع القطاعات و دعوة مديريتي التجارة والنقل بمراقبة المحلات التجارية ووسائل النقل.

كما قررت خلية الازمة الإبقاء على قرار تعليق بعض النشاطات الى غاية استتباب الوضع الصحي كما شدد ذات والي الولاية على جميع المسؤولين بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتمكين التلاميذ لمزاولة دروسهم في ظروف صحية آمنة.